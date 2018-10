PSV snakt naar Europese roze wolk

Nationaal kan het in punten gemeten niet beter voor PSV, internationaal kan het in punten gemeten niet slechter. De contrasten zijn dit seizoen wel erg groot. De Eindhovenaren willen zo lang mogelijk dansen op de roze wolken boven de eredivisievelden en zo snel mogelijk afscheid nemen van de rode lantaarn in groep B van de Champions League. Na een nieuw doelpuntenfeest in de competitie moet PSV vanavond zien af te rekenen met Tottenham Hotspur. Een team dat volgens de nodige Britse volgers enigszins vermoeid oogt en waar topspits Harry Kane momenteel moeite heeft om het net te vinden. De Londenaren misten net als PSV in Europees verband al twee keer de boot, maar haken in de Premier League met een gedeelde derde plek gewoon aan.