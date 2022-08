PSV speelt tegen AS Monaco met dezelfde basis als in Monte Carlo

Bij PSV krijgen Jordan Teze en Armando Obispo de voorkeur voor het defensieve centrum. André Ramalho wordt door trainer Ruud van Nistelrooij achter de hand gehouden. PSV rekent op een intense wedstrijd, die ook in een verlenging zou kunnen uitmonden. Ramalho is in principe nog niet fit genoeg voor een vol duel, maar zou in de loop van de wedstrijd zeker nog een rol kunnen spelen.

Geen voordeel door uitgoal

PSV heeft door de uitgoal van vorige week geen voordeel meer, zoals dat vroeger het geval was. Bij een gelijke stand na 90 minuten wordt verlengd en bij een gelijke stand na 120 minuten volgen strafschoppen. Vorige week scoorde Joey Veerman in de eerste helft en maakte AS Monaco via de sterke Axel Disasi gelijk in de eindfase. Daardoor ging PSV licht teleurgesteld van het veld, al was er ook snel berusting omdat er in Monte Carlo een resultaat met perspectief uit het vuur was gesleept.