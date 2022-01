PSV-spits Eran Zahavi worstelt met het offer dat zijn gezin brengt voor zijn sportieve droom

PSV hoopt via sober regime uit verdere corona-problemen te blijven

Met een handvol corona-besmettingen in de selectie is het voor PSV momenteel spitsroeden lopen. De club wil voorkomen dat nog meer spelers uitvallen en probeert invloeden van buitenaf zoveel mogelijk te beperken. PSV hoopt volgende week zondag tegen FC Groningen een groot deel van de betrokken spelers weer aan boord te hebben, al is nu nog moeilijk te voorspellen wie er dan wel of niet bij zijn.

6 januari