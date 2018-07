PSV-spits Joël Piroe loopt niet te hard van stapel: 'Eerst veel leren'

Michal Sadílek nieuw gezicht bij PSV: 'Met hard werken kom je een eind'

10 juli De 19-jarige Michal Sadílek is deze week een nieuw gezicht bij het eerste elftal van PSV. Voor het eerst is hij mee op trainingskamp met de A-selectie. ,,Vorige week vrijdag kreeg ik het te horen tijdens mijn training. Ik was een beetje geblesseerd en moest nog een paar loopoefeningen doen met de fysiotherapeut. Tien minuten voor het einde vertelde hij me dat ik mee mocht."