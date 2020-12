PSV staat pas aan het begin van een nieuwe periode, zegt trainer Roger Schmidt

Dat PSV bij de laatste 32 in het toernooi van de Europa League zit, is na een strijd in een poule met Omonia Nicosia, PAOK Saloniki en Granada CF niet bepaald het achtste wereldwonder. Toch was het heel begrijpelijk dat de technische staf, directie en spelersgroep van de Eindhovense club donderdagavond in Spanje een bescheiden feestje vierden.

Overwinteren in een van de UEFA-toernooien levert voor de prijzenkast niks tastbaars op en de ambities reiken veel verder, maar het was alweer vijf jaar geleden dat de naam van PSV eind december nog in een speelschema van de UEFA stond. Voor het prestige van de club, de waarde en ontwikkeling van spelers en niet te vergeten de penningmeester (PSV verdiende nu al zo'n 9 miljoen in Europa) is het een zaak van eminent belang.