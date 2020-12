PSV staat voor de grootste, lastigste en belangrijkste klus van dit seizoen: ‘Echte 50/50-wedstrijd’

De sfeer in het Eindhovense team lijkt woensdagavond in het ruige Zuid-Spaanse landschap, met het Sierra Nevada-gebergte op de achtergrond, zeer ontspannen. PSV kan op het veld in het stadion van Granada het hoogste punt van Spanje bijna aanraken, maar is niet gefocust op de omgeving. Overwinteren in Europees verband, daar is alles op gericht. De besneeuwde bergtoppen zien in Andalusië wat de supporters nu niet van dichtbij mogen zien. In een leeg Estadio Nuevo Los Cármenes kan vanavond al een beslissing vallen over een belangrijk deel van het PSV-seizoen. Verlies kan fataal zijn voor het verblijf in de Europa League, winnen mogelijk de sleutel naar het grote doel.