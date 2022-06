PSV stuurt ‘verhuurde’ Maxi Romero gewoon een uitnodiging voor de eerste training van het nieuwe seizoen

PSV heeft Romero gewoon een uitnodiging gestuurd om zich aanstaande maandag te melden bij de eerste training van het seizoen. Hoewel de spits in Argentinië in de belangstelling staat van Racing Club de Avellaneda, denkt de technische leiding van PSV dat hij vooralsnog gewoon in Eindhoven speelt. Mediaberichten dat vandaag al sprake is van een medische keuring in Argentinië kan en wil niemand in het Philips Stadion bevestigen.