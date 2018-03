PSV-supporters applaudisseren voor overleden maat, die vanavond 'man of the match' zou huldigen

De realiteit is dat de broer van Peter Otten vanavond een van de spelers van PSV blij maakt met de schaal. Otten, een fanatiek supporter van PSV, is twee weken geleden op 28-jarige leeftijd overleden. Gedurende een potje zaalvoetbal kreeg hij een hartstilstand en Otten kon niet meer worden gered. ,,Een heel verdrietige gebeurtenis. We leven op de eerste plaats mee met alle nabestaanden", aldus voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV. ,,We hebben in goed overleg met elkaar en de familie besloten dat de broer van Peter de schaal zal uitreiken. Hij gaat vanavond met ons mee in de catacomben in het Philips Stadion."