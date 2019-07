PSV-supporters bouwen vol vertrouwen feestje in Bazel: ‘Het wordt alleen nog maar mooier’

De eerste supporters verzamelden zich al rond 11 uur in de ochtend om een plekje te bemachtigen bij de bar in het centrum van Bazel. Een van de PSV-fans had met de eigenaren van de horecagelegenheid een pre-party voor PSV-supporters geregeld. En daar werd volop vooruitgeblikt op de return tegen de Zwitsers, die in Eindhoven nog met 3-2 ten onder gingen. ,,Moed indrinken? Nee, dat is niet nodig. Wij hebben er alle vertrouwen in. Gisteravond was er al een mooi feestje in de stad, dat wordt vanavond alleen nog maar mooier”, stelde een PSV-supporter.