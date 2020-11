PSV-supporters brengen zaterdag met erehaag laatste eerbetoon aan Harry van Raaij

Rai Vloet veert op bij Heracles: ‘De kwaliteit is er nog, net als de wens om bij een topclub te spelen’

6 november Rai Vloet is op zijn plek bij Heracles Almelo. De 25-jarige ex-PSV'er scoorde zes keer in zeven eredivisiewedstrijden. Daar zat elke keer een klein Eindhovens aandeel in.