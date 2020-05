PSV-supporters zien massaal af van tegemoetkoming voor afgelopen seizoen

Dokter Van Zoest schakelt tussen PSV, ziekenhuis en andere sporten: ‘Laten we voorzich­tig blijven’

30 april Wart van Zoest (43) blijft ook komend seizoen een van de clubdoktoren bij PSV, maar hij doet wel afstand van zijn taken als manager. ,,In het ziekenhuis staan doktoren en artsen bovenop de apenrots en bij een voetbalclub ben je een onderdeel in het geheel.”