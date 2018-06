PSV-talent Ian Maatsen naar Chelsea, club krijgt vergoeding

Voor PSV is het vertrek van Maatsen, die nog geen contract had, een tik. De linksback en centrale verdediger werd gezien als een belofte voor de toekomst, met de potentie om PSV 1 te halen. De club heeft er alles aan gedaan om hem in Eindhoven te houden en bood hem tijdig een driejarige verbintenis aan. Het management van de PSV-jeugdopleiding stak veel tijd in de pogingen om hem en zijn omgeving ervan te overtuigen om bij het tekenen van een contract voor PSV te kiezen. PSV was ervan overtuigd dat Maatsen met een net contract, een geleidelijk stappenplan via PSV onder 19, Jong PSV en meetrainen bij de A-selectie ver had kunnen komen in Eindhoven. Zo ver komt het dus niet.