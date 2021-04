PSV tast de markt af en benoemt Jürgen Dirkx op belangrijke post

Heel Jong PSV zit ineens in quarantai­ne: ‘Het grijpt zo rap om zich heen’

22 april Heel Jong PSV zit de komende vijf dagen in quarantaine. Trainer Peter Uneken van het beloftenteam was in het begin van de week al bevreesd voor dat scenario. “Het grijpt zo rap om zich heen”, zegt hij vanuit huis over de corona-besmettingen die zijn ploeg het voetballen beletten.