PSV tast in Portugal uit voorzorg de markt af en komt uit bij jeugdinternational

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘Schmidt hoeft niet met een washandje gewassen te worden, maar zo slecht was PSV dit seizoen nou ook weer niet’

In de laatste aflevering van de Peesjevee-podcast van dit seizoen discussiëren Volkskrant-journalist Guus Peters, PSV-supporter Mascha Prins en PSV-verslaggever Rik Elfrink van het ED over het net afgelopen seizoen van PSV. ,,Een zes-je”, vindt Elfrink. Hij had internationaal en in de topwedstrijden meer verwacht van PSV.

17 mei