PSV tevreden over publiciteit in Mexico: miljoenen mensen zagen PSV-Excelsior live

PSV is de productief­ste ploeg van heel Europa

9 december PSV is op dit moment de meest productieve ploeg van heel Europa. Na vijftien speelrondes in de eredivsie heeft de ploeg van Mark van Bommel 53 keer gescoord. Dat is weliswaar net zoveel als Young Boys in Zwitserland, maar die ploeg was al 17 keer in competitieverband actief. Ook Rode Ster Belgrado kwam in Servië tot 53 goals, in 20 competitieduels. Maribor kwam in Slovenië tot 55 treffers, maar had daar 19 duels voor nodig. Het gemiddelde ligt dus onder de 3 goals per duel.