PSV thuis al ruim twee jaar ongeslagen in de eredivisie

PSV is inmiddels al 33 wedstrijden op rij ongeslagen in eigen huis: Feyenoord was de laatste ploeg die in Eindhoven wist te winnen in de eredivisie en dat gebeurde op 18 september 2016.

Clubrecord

Het clubrecord van PSV staat op 37 eredivisieduels waarin de club thuis ongeslagen bleef en dat werd gevestigd tussen 19 december 2004 en 2 februari 2007. PSV won liefst 34 van de 37 wedstrijden in die reeks van 776 dagen waarop de ploeg ongeslagen bleef. Tot de volgende thuiswedstrijd - zondag 23 september tegen Ajax - zijn 734 verstreken waarop PSV niet is geklopt.

Strafschoppen

PSV is in reguliere tijd ook bezig met het verstevigen van de penaltystatistieken. De afglopen vijftien strafschoppen in reguliere tijd werden allemaal benut, dankzij Marco van Ginkel (10), Siem de Jong (2), Gastón Pereiro (2) en Jürgen Locadia (1). Pereiro was op 22 januari 2017, thuis tegen sc Heerenveen, de laatste speler van PSV die een penalty in reguliere tijd miste. Daarvoor had PSV liefst 29 pogingen vanaf de stip nodig om 15 goals te maken.