PSV thuis sterk en uit tam tegen Feyenoord

In De Kuip is het een heel ander verhaal in de eredivisie-ontmoetingen tussen Feyenoord en PSV. Van de laatste tien wedstrijden in die serie wonnen de Rotterdammers er 7 en PSV 3. De 3-1 nederlaag van april 2011 was pijnlijk voor PSV, omdat daarmee de kans op een prijs of Champions League-plaatsing uit het zicht verdween. Dit jaar verloor PSV na een tamme eerste helft met 2-1 in Rotterdam. Het is de enige verliesbeurt van PSV in de eredivisie in dit seizoen.