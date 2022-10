PSV tikt eitje tegen zwakke Zwitsers en kan deze positieve punten pikken uit een grote zege

Peesjevee-pod­cast: ‘Dit is het volledige verhaal over het vertrek van John de Jong en de huidige bestuurlij­ke situatie bij PSV’

In de Peesjevee-podcast van deze week discussiëren PSV-supporter Mascha Prins, journalist Paul Post en PSV-watcher Rik Elfrink van het ED over de bestuurlijke situatie bij PSV en het vertrek van technisch directeur John de Jong bij de club. Elfrink denkt het volledig verhaal te kennen en vertelt hoe het in zijn ogen gegaan is. ,,Hoe vervelend ook wellicht voor iedereen, maar ik vond het verhaal van Marcel Brands niet goed en niet consistent”, vertelt hij.

20 september