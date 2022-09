PSV-trainer Ruud van Nistelrooij geeft compliment aan Feyenoord en Slot: ‘Maar wij hebben geloof in ons eigen kunnen’

PSV vindt via een toevalsmo­ment wel de punten, maar om deze redenen weinig houvast

In de zoektocht naar houvast kreeg PSV zondagmiddag te maken met de enige provinciegenoot die dit seizoen in de eredivisie te vinden is. Het bescheiden RKC had de zaken aanvankelijk heel aardig voor elkaar en weinig te vrezen van PSV, dat veel de bal had en de eerste fase van de wedstrijd weinig creëerde.

11 september