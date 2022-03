PSV-trainer Schmidt geniet in Kopenhagen van zijn ploeg en zag in Mario Götze de uitblinker: ‘Maar iedereen was goed’

NABESCHOUWINGPSV-trainer Roger Schmidt keek donderdagavond in Kopenhagen met trots naar de verrichtingen van zijn team en daar was ook alle reden toe. Onder aanvoering van Mario Götze liepen de Eindhovenaren naar een knappe 4-0 overwinning tegen de nummer een van Denemarken, die vrijwel niets in te brengen had. In tegenstelling tot in Eindhoven, waar het 4-4 werd, had PSV gewoon een makkelijke avond en plaatste de ploeg zich voor de kwartfinale van het toernooi om de Europa Conference League.

Schmidt keek na afloop met een glimlach terug. ,,Vorige week haalden we in de tweede helft ook een hoog niveau, misschien een beetje vergelijkbaar met vandaag. Dit was onze twaalfde wedstrijd in hele korte tijd, maar we hadden er plezier in om deze wedstrijd te spelen. De motivatie en spirit groeit en als je wint voelt het makkelijker. We controleerden deze wedstrijd en hebben daar ook veel energie kunnen besparen. We moeten nog een keer alles op alles zetten om ons volledig te focussen op de volgende wedstrijd, tegen Fortuna Sittard. Daarna mogen we even rusten.”

Kopenhagen miste spelers

Volgens Schmidt speelde PSV niet alleen donderdag goed, maar ook in andere wedstrijden. ,,Dit was wel een hoogtepunt. Elke wedstrijd is verschillend, waarbij we ook in het achterhoofd moeten houden dat FC Kopenhagen een paar belangrijke spelers miste. De standaard is altijd de perfecte wedstrijd, maar die bereik je nooit.”

Mario Götze is in topvorm, zei Schmidt. ,,Hij doet alles heel makkelijk, zo lijkt het. Maar dat is het natuurlijk niet. Onze spelers houden ervan om met hem te spelen, omdat hij vaak manieren vindt om onder de druk uit te komen. Hoe hij vandaag in het laatste derde deel van het veld speelde, was top. Maar ook de andere spelers waren goed, bijvoorbeeld Ritsu Doan, Jordan Teze en Eran Zahavi. Ik houd van de goals die hij vandaag maakte, omdat daar zoveel aan vooraf gaat waar het team aan bijdraagt.”

