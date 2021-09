PSV-trainer Schmidt looft zijn defensie en wissels, die tegen AZ voor nieuwe energie zorgden

NABESCHOUWINGBij PSV was er ingetogen blijdschap na de zege op AZ van zaterdagavond. De ploeg werd zeker na rust een fase met de rug tegen de muur gedrukt, maar won gewoon met 0-3. Trainer Roger Schmidt vond dat zijn team goed had verdedigd en dat ook de wissels bij PSV voor nieuwe energie zorgden.

Voor en na de kanonskogel van Olivier Boscagli, die de 0-1 aantekende, had PSV het moeilijk. AZ kreeg een aantal kansen, maar wist de tanden niet in de wedstrijd te zetten. ,,Onze verdedigers en ook de keeper bleven goed overeind in en rondom het strafschopgebied”, zei de coach na de zege in Alkmaar.

PSV werd ook een fase na rust van het kastje naar de muur gestuurd door AZ en oogde wat lusteloos en tam. Schmidt greep hard in en wisselde vier man, inclusief zijn complete voorste lijn. Dat sorteerde effect, omdat alle vier nieuwe spelers een prima indruk maakten. Armindo Bruma was opnieuw dreigend, Yorbe Vertessen kwam na een uitstekende actie met de 0-2 en Ritsu Doan legde de 0-3 fraai in de touwen. Ook Érick Gutiérrez viel goed in.

Volledig scherm Roger Schmidt is na de 0-3 van PSV in Alkmaar ingetogen blij. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Nieuwe energie

,,Ze maakten allemaal een goede indruk de afgelopen dagen”, zei Schmidt, die extern vaak kritiek krijgt op zijn wisselbeleid. ,,Wat we in deze wedstrijd nodig hadden, was nieuwe energie. Na een interlandperiode zie je vaker dat spelers het moeilijk hebben en dat moet je ook kunnen accepteren. We zijn als club blij dat onze spelers hun land kunnen vertegenwoordigen en dat is altijd een teken dat ze zich bij ons ook goed manifesteren.”

Met name de goal van Vertessen kwam op een heel goed moment, nadat André Ramalho met een tackle groot gevaar na balverlies van Mario Götze had verijdeld. ,,Yorbe heeft het twee jaar heel lastig gehad door blessures, maar is nu op de goede weg. Ik ben blij met de manier waarop hij bezig is”, zei Schmidt, die ook de andere invallers complimenteerd.