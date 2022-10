PSV-trio is nog niet afgeschreven voor topaffiche tegen Arsenal

met video FC Zürich is ‘kaasje’ voor PSV en dat kan Ruud van Nistel­rooij wel bekoren: ‘Guus Til heeft wel altijd rendement’

PSV had donderdag weinig problemen met FC Zürich, zag ook coach Ruud van Nistelrooij van de Eindhovenaren. ,,Na de 3-0 dacht ik wel dat het goed zou komen. Het waren klinkende cijfers en het resultaat is overtuigend. We houden de nul, stonden goed en de organisatie was goed, maar aan de bal waren er ook verbeterpunten.”

14 oktober