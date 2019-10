PSV-verdediger Dumfries: ‘Hebben van verlies tegen FC Utrecht geleerd’

VIDEOPSV speelde in de wedstrijd tegen LASK Linz niet slecht, maar met de 0-0 kon het de kater van afgelopen weekend niet echt wegspoelen. ,,Met fases waren we te slordig", vond Denzel Dumfries.

Het ontbreken van de geblesseerde Donyell Malen was een aderlating voor PSV, vindt ook de rechtsback. ,,Steven (Bergwijn, red.) vult het prima in, hij kan een bal vasthouden en wegdraaien. Maar in het laatste gedeelte komen we net tekort.”

Ook slopen er wat onnauwkeurigheden in naarmate de wedstrijd vorderde. ,,Je kunt niet 90 minuten zonder slordigheden spelen, maar met fases waren we als team te slordig. Dat je een keer een bal verliest, dat kan gebeuren, maar dan moet de passing zuiverder, moet je even de bal vasthouden. Dat moet beter kunnen.”

De wedstrijd tegen FC Utrecht zat niet meer in de koppies van de PSV'er denkt Dumfries. ,,Verliezen hoort erbij. We zijn sportmannen, professionals. Dat was een leermoment en als je naar vandaag kijkt, hebben we er ook van geleerd. Alleen het laatste gedeelte, het scoren, hebben we niet gedaan. Dat moet dan maar zondag.”