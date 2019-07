PSV-verdediger Nick Viergever laat zich niet snel verleiden

Bijna alle basisspelers van PSV zijn deze zomer wel met een transfer of belangstelling van andere clubs in verband gebracht en inmiddels staat de teller op drie vertrekkers. Is Nick Viergever de afgelopen weken niet verleid? ,,Ik heb al een vriendin hè”, grapt hij op een provisorisch geplaatst bankje, vlakbij de kleedkamers van PSV in het Zwitserse Verbier. Hij begrijpt de vraag. ,,Geruchten zijn er altijd en er is ook wel geïnformeerd, maar een club moet op alle fronten perfect bij me passen en dat was niet het geval. Ik ben volledig met PSV bezig. Je weet dat je hier altijd voor de prijzen speelt en voor Champions League-voetbal kunt gaan. Dat zijn dingen die je niet makkelijk opgeeft.”