PSV verhuurt Timo Baumgartl nog een jaar aan Union Berlin

DUBIEUZE PENALTY PSV voelt zich bezeken in De Kuip: ‘Er is maar één reden waarom wij hier niet winnen’

Trainer Roger Schmidt van PSV snapte er zondagmiddag helemaal niets meer van. Hij was na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV furieus over een door scheidsrechter Serdar Gözübüyük gegeven strafschop, wegens vermeend hands. Dat was voor vriend en vijand een verrassing, want de strafschop was zeer discutabel omdat de arm van Mauro Júnior langs het lichaam hing.

8 mei