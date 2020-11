PSV verlengt contract van Jordan Teze tot medio 2024

video PS­V-directeur Gerbrands over voorganger Van Raaij: ‘Een visionair, die grenzen durfde op te zoeken om ze te verleggen’

16 november Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV is verdrietig over het nieuws dat een van zijn voorgangers Harry van Raaij is overleden. De 84-jarige oud-preses van PSV (tussen 1996 en 2004) verruilde in de nacht van zondag op maandag het aardse voor het hemelse. ,,Hij was een visionair”, zegt de huidige topman van PSV in een eerste omschrijving. ,,Iemand die al heel vroeg voorzag hoe het speelveld in het internationale topvoetbal zich zou ontwikkelen.”