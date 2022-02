PSV verliest door blunderende Mvogo van AZ en loopt opnieuw schade op in titelstrijd

PSV heeft het nog niet in 2022. Zaterdagavond verspeelde de ploeg dure punten tegen AZ in de strijd om de titel, het werd 1-2. Yvon Mvogo, die van Roger Schmidt de voorkeur kreeg boven de gepasseerde Joël Drommel, leidde met een flater van jewelste de nederlaag in.

De keepersproblemen bij PSV? Die duren maar voort. In de week dat Schmidt zijn vertrek aankondigde, kwam hij in de topper tegen AZ met een opvallende wissel: doelman Drommel werd gepasseerd, Mvogo keerde weer terug onder de lat. Een keuze die achteraf dramatisch uitpakte, want uitgerekend Mvogo ging in de fout en leidde de 1-2 van AZ in.

En dat terwijl PSV nog zo energiek aan de wedstrijd begon, AZ kreeg aanvankelijk geen kans om op adem te komen. De pressingmachine van Schmidt werkte wat dat betreft aardig, maar aan de bal hield het allemaal niet over. Daardoor waren er amper kansen.

Eerste goal Obispo

Het was dan ook niet vreemd dat Armando Obispo zijn ploeg, die werd aangemoedigd door 12.000 fans, uit een corner op 1-0 knikte. Het was de eerste eredivisiegoal voor Obispo, die PSV zo in het zadel leek te helpen. Léék, want vlak voor rust stond iedereen bij PSV te slapen bij een corner van AZ en kon Bruno Martins Indi de bal uiteindelijk vogelvrij inschieten: 1-1.

Toch was er toen nog niets aan de hand, zeker niet toen Ibrahim Sangaré op slag van rust de 2-1 voor het intikken had. De middenvelder schrok en de bal ging naast. Dus moest PSV in de tweede helft alsnog op jacht naar de winst, maar die kwam er niet. Aanvallend was het simpelweg te weinig om écht een vuist te kunnen maken tegen AZ.

Inschattingsfout

En toen was daar na 75 minuten ineens een lange bal van AZ, die Mvogo compleet verkeerd inschatte en waardoor Jesper Karlsson zo de 1-2 binnen kon lopen. Zo leed PSV alweer zijn derde thuisnederlaag van dit seizoen en moet het afwachten of Ajax zondag (thuis tegen Heracles Almelo) uitloopt naar een voorsprong van vijf punten.

Mvogo; Mwene (89. Bruma), Teze, Obispo, Mauro Júnior; Sangaré, Veerman (61. Zahavi), Boscagli; Doan (61. Vertessen), Götze, Gakpo.

