PSV verloor in de eredivisie tegen geen enkele ploeg zo vaak als tegen Feyenoord

Nadat midweeks met FC Barcelona een tegenstander van wereldklasse naar Eindhoven kwam, werkt PSV zondagmiddag wederom een aansprekend duel af. De landskampioen gaat op bezoek bij Feyenoord. De Eindhovenaren wonnen tot nu toe alle duels en reizen nu naar de club waartegen ze in de eredivisie in het verleden het vaakst verloren. Geen enkele Nederlandse club versloeg PSV zo vaak als Feyenoord.

Afgelopen zomer nam PSV de landstitel over van de Rotterdammers. Tijdens de vorige eredivisiejaargang pakte PSV twee zeges tegen Feyenoord. In Eindhoven was een doelpunt in de tweede minuut van Gastón Pereiro voldoende voor de overwinning. Op bezoek in een volle Kuip speelde PSV, nog onder leiding van Phillip Cocu, een goede wedstrijd. Na negentig minuten stond er een 1-3 eindstand (treffers van Santiago Arias, Steven Bergwijn en Gastón Pereiro) op het scorebord, waardoor de volle buit wederom werd veiliggesteld.

Eerder dit seizoen was PSV de verliezende partij tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Op eigen veld eindigde het duel doelpuntloos, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. De doelman van de Rotterdammers, Justin Bijlow, werd de held. Hij pakte twee strafschoppen, waarbij onder anderen Angeliño naast schoot.

Mini-reeks

De zege die PSV vorig seizoen in de Kuip boekte, was er een van weinigen in de afgelopen jaren. Van de zeven duels die daarvoor in Rotterdam-Zuid werden uitgevochten, gingen er namelijk liefst zes verloren. Ook in het seizoen 2015-16 werd gewonnen. Héctor Moreno en Luciano Narsingh waren de doelpuntenmakers: 0-2.

Zondagmiddag kruisen beide topclubs voor de 125ste keer de degens in de eredivisie. Vijftig keer won Feyenoord, tegenover 45 overwinningen van PSV. Geen enkele club was succesvoller in de eredivisie tegen de Eindhovenaren. Sinds 1981 won PSV zelfs geen twee opeenvolgende uitwedstrijden met Feyenoord meer. Zo’n mini-reeks kan PSV zondag wél voltooien.

Man in vorm

Luuk de Jong is dé man in vorm bij PSV. De aanvalsleider van de koploper maakte al twaalf treffers in de eredivisie. Daarnaast schoot de aanvoerder van PSV drie keer raak in de Champions League. Tegen Feyenoord wist de spits al tien duels op rij niet te scoren. Ook qua eindresultaat is Feyenoord een tegenstander die De Jong in het verleden niet lag. Hij verloor acht keer van de Rotterdammers, een persoonlijk record. Wat de Eindhovense burger moed geeft, is het feit dat De Jong zijn laatste zeventien eredivisiewedstrijden allemaal heeft gewonnen.

Voetbaliconen