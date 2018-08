PSV verstaat ook onder Van Bommel de kunst om in extremis de vluchtroute te vinden

Mark van Bommel was in augustus 2013 kortstondig tv-analist in de eerste weken van Phillip Cocu als trainer van PSV. Een ploeg die drie wedstrijden in de competitie had gewonnen en zich ten koste van AC Milan wilde kwalificeren voor de Champions League. De net gestopte international was kritisch op het jeugdige PSV, dat bijna met dezelfde resultaten als nu aan het seizoen begon. Hij werd door een enkeling voor zuurpruim versleten, maar kreeg gelijk.