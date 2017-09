PSV verstrikt in web van tevredenheid

Broddelwerk

Door de twee dreunen van Arber Zeneli en Reza Ghoochannejhad loopt PSV na het historische broddelwerk in de Europa League dit seizoen nu ook nationaal alweer achter de feiten aan. Het foutenfestival op het veld is mede een gevolg van geschutter in het Philips Stadion. De leiding van PSV liet alles in de technische staf na het Osijek-debacle bij het oude, faalde in augustus bij het aantrekken van een versterking, loste ondertussen ook de dossiers van Adam Maher en Marcel Ritzmaier niet op en reageerde bij het eerste zuchtje kritiek als door een wesp gestoken. Daarmee alleen maar bevestigend dat de club verstrikt is geraakt in een web van tevredenheid, waarin ieder tegengeluid als negatief, oneerlijk en zelfs bedrieglijk wordt gezien. Dat brak PSV vorig seizoen en afgelopen zomer al op en nieuw onheil lijkt nabij.

PSV kan alle beslissingen via de eigen communicatiekanalen uitleggen, maar de werkelijkheid raast voort en is al bijna een jaar geen vriend meer. De PSV-directeuren hebben een risico genomen door deze ploeg vanaf 1 september de rails op te sturen. Het is na een nederlaag makkelijk schieten op trainer Phillip Cocu, die het team ook gisteren niet scherp kreeg en zonder gewenst resultaat van plan veranderde. Maar hij is deze nazomer vooral in woord gesteund door zijn bazen en commissarissen, bij wie het in augustus aan daadkracht ontbrak. De leiding van PSV kwam pas op 31 augustus met het verhaal dat er geen geld was en dat er meer eigen jeugd moet doorstromen. Ondertussen polste PSV in augustus wel een batterij spelers, maar stond Cocu aan de eindstreep op 31 augustus toch met een uitgeklede selectie. Het talentenplan heeft bovendien nooit ingehouden dat spelers ineens op een voor hen vreemde positie in het eerste elftal komen. Ironisch genoeg riep het vorige hoofd jeugdopleidingen van PSV (Art Langeler) eerste linksback Kenneth Paal in zijn nieuwe functie als bondscoach niet eens op voor Jong Oranje. Simpelweg omdat hij het geen linksback vindt.

Nippertje

Wat Cocu twee weken geleden nog wel op het nippertje bereikte, was dat PSV een aantal spelers behield om in ieder geval voorin voldoende stootkracht te behouden. Heeft de PSV-coach gisteren en in augustus hard genoeg met de vuist op tafel geslagen of zegevierde de pragmaticus in hem? Dat laatste is het meest waarschijnlijk en kan hem wel eens gaan opbreken. Onder zijn leiding leek het in Heerenveen in ieder geval nergens op in de beginfase. Naast de defensie konden ook de andere linies het Friese geweld niet aan en was PSV vrijwel direct kanslozer dan kansloos. Team-Cocu kwam na het spaghetti-ontbijt uit de kleedkamer alsof het de afgelopen vijf wedstrijden in Heerenveen met een 0-5 overwinning de punten mee naar Eindhoven had genomen, in plaats van andersom. Achterin lagen ruimtes die Jurgen Streppel en zijn maarschalk Stijn Schaars in hun wildste dromen niet uitgetekend hadden en er werd door PSV op zijn zachtst gezegd gewoon slecht verdedigd. De fouten vielen, ondanks goede bedoelingen in een numerieke minderheid na rust, niet meer te repareren. PSV acteerde op een bedenkelijk niveau en dat sloot aan bij wat er vorige maand in het Philips Stadion is bewerkstelligd.