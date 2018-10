PSV verwacht 25.000 supporters bij PSV-RKC, Romero naar Jong PSV

Scheids­rech­ter Lindhout fluit Ajax - Willem II, Gözübüyük naar Eindhoven

12:30 De KNVB heeft dinsdag Allard Lindhout aangesteld als scheidsrechter voor het duel tussen Ajax en Willem II. Christaan Bax is de VAR in Amsterdam. Zaterdag wordt er om 20.45 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Serdar Gözübüyük leidt PSV - Vitesse.