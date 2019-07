PSV verwacht aanwinsten klaar te stomen voor ‘Basel’ en is er met Sadílek bijna uit

De club stoomt de komende twee weken Toni Lato en aanvaller Armindo Bruma klaar voor de linkerkant en dat is hard nodig om goed voor de dag te kunnen komen tegen FC Basel, waar PSV over twee weken tegen aantreedt in de tweede Champions League-voorronde. In de verdediging bij PSV is de spoeling dun en moest Mark van Bommel de afgelopen duels een beroep doen op Jong PSV’ers. Of het nog realistisch is om voor het tweeluik met Basel een centrale verdediger in te passen, valt enigszins te betwijfelen. Veel spelers beginnen nu pas aan hun seizoen en PSV moet over twee weken vol aan de bak. Tot die tijd blijft het afwachten welke spelers Van Bommel nog moet uitzwaaien en wie er nog binnenkomen.