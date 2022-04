PSV viert feest met duizenden fans in Philips Stadion na gewonnen finale

Kort na de wedstrijd in de Kuip, die door PSV met 2-1 werd gewonnen van Ajax, maakte de bekerwinnaar duidelijk dat er 's avonds nog festiviteiten zouden zijn in het Philips Stadion. Zodoende zaten er iets na 23.00 uur duizenden PSV-supporters in het stadion in Eindhoven om de eerste bekerzege in tien jaar tijd te vieren.