PSV vliegt Jordan Teze alsnog in naar Cyprus

PSV nog vol vraagte­kens voor duel met Vitesse: opstelling totaal niet te voorspel­len

23 oktober PSV-trainer Roger Schmidt kon in aanloop naar het duel van zondag met Vitesse nog weinig vertellen over de mogelijke opstelling die hij in samenspraak met zijn assistenten maakt. Zelfs als hij het zou willen, zou het niet kunnen. In ieder geval is duidelijk dat Marco van Ginkel, Érick Gutiérrez, Armando Obispo en Maxi Romero niet inzetbaar zijn. Positief nieuws voor PSV is dat Van Ginkel vrijdag met de reserves kon trainen en behoorlijk ver op weg lijkt in de jacht op zijn langverwachte rentree.