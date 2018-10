PSV voor derde keer tegen Spurs: ‘katachtige’ Gomes en matchwinner Farfán

Met de van PSV overgenomen Young-Pyo Lee in de basis trok Tottenham Hotspur de stand een week later in Eindhoven gelijk. Dankzij een late treffer van Dimitar Berbatov sleepte Spurs een verlenging uit het vuur, maar ging het na penalty's alsnog onderuit. PSV-doelman Heurelho Gomes, die later zelf de overstap zou maken naar Noord-Londen, stopte de beslissende penalty van Pascal Chimbonda. In de laatste minuut van de verlenging behoedde de flamboyante Braziliaan PSV nog voor een vroegtijdige exit door een inzet van Steed Malbranque met een katachtige reflex over de lat te tillen.



Alcides, Kromkamp en Culina

Zo stootte PSV met namen als Alcides, Jan Kromkamp en Jason Culina in de basis door naar de kwartfinale van de UEFA Cup, waarin Fiorentina over twee duels te machtig bleek voor de ploeg van trainer Sef Vergoossen. Van de spelers van toen is niemand meer actief in Eindhoven. Ook Spurs, dat aantrad met sterren als Dimitar Berbatov, Jermaine Jenas en Robbie Keane, heeft sindsdien een complete transformatie ondergaan.