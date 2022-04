PSV vraagt Adil Ramzi voor belangrijke trainersfunctie: ‘We zijn in gesprek met elkaar’

OPEN TRAINING PSV wil focus weer op titel­strijd krijgen en mist nog een aantal reserves

PSV trainde donderdag in het bijzijn van supporters van de club en probeert deze dagen na de bekerwinst van afgelopen weekend de focus weer op de titelstrijd te krijgen. De ploeg van Roger Schmidt staat er niet goed voor en loopt vier punten achter, maar onmogelijk is de kampioensmissie nog niet. PSV moet zelf alles zien te winnen en is afhankelijk van de verrichtingen van concurrent Ajax.

21 april