PSV wacht laatste sportieve én organisatorische test, 20.000 mensen bij duel met PAOK

Het EK is voorbij, leve het clubvoetbal. De bal rolt door en ligt woensdag om acht uur op de middenstip in het Philips Stadion. PSV weet in een oefenwedstrijd tegen PAOK Saloniki de ogen van de eigen supporters, andere nationale voetballiefhebbers en ook overheden op zich gericht. Op de eerste plaats omdat het de eerste en laatste échte sportieve test in eigen huis is, maar ook omdat ongeveer 20.000 mensen naar het Philips Stadion komen.