PSV wacht op de ontknoping in de Premier League en Champions League

Nabeschouwing PSV sluit seizoen af met slaapver­wek­kend gelijkspel

6 mei PSV en FC Groningen hebben de competitie zondag afgesloten met een gelijkspel: 0-0. FC Groningen is traditiegetrouw een lastige kluif voor PSV en dat was in de 34ste wedstrijd van het seizoen niet anders. De landskampioen kreeg een paar kansen om te scoren, maar kreeg de bal niet achter Sergio Padt. Andersom had ook FC Groningen een paar mogelijkheden, maar Jeroen Zoet was namens PSV alert.