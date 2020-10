PSV wacht op papier zwaar duel om de koppositie in Arnhem

In een leeg Gelredome treffen de Eindhovenaren zondag de nummer drie van de eredivisie, die maar weinig weggaf in de huidige voetbaljaargang. Vitesse wist in vier van de vijf duels succesvol de nul te houden en won die wedstrijden ook allemaal. Alleen tegen Ajax leed de ploeg een nipte nederlaag (2-1), in de Johan Cruijff Arena.

Corona-afwezigen

Beide ploegen missen de nodige spelers en de grote vraag is hoe PSV improviseert omdat er een aantal corona-afwezigen is. Eerder deze week vielen Pablo Rosario en Cody Gakpo weg bij PSV en daarnaast kwam uit de nieuwe testronde ook dat enkele nieuwe spelers besmet zijn. Positief voor Roger Schmidt is dat Eran Zahavi en Jordan Teze, eerder getroffen door het virus, wel weer inzetbaar lijken te zijn. Het lijkt er in ieder geval op dat de brede PSV-selectie zich sportief nu uitbetaalt en hoewel er geïmproviseerd moet worden, heeft PSV spelersmateriaal waarmee het in staat kan zijn om van Vitesse te winnen. Daarbij zou ook Mario Götze weer van de parij kunnen zijn, als zijn blessure van donderdag verdwenen is.



Zeker is winst dus allerminst, hoewel ook de Arnhemmers bepaald niet zonder zorgen zijn en spelers missen. De Gelderlander maakte zaterdag een lijstje en kwam tot vijf zekere afwezigen en twee twijfelgevallen. Matus Bero, Max Clark, Filip Delaveris en Hilary Gong zijn bij Vitesse zeker afwezig. Dat geldt ook voor Oussame Tannane, een van de potentiële gevaren van de Gelderse ploeg. Hij is geschorst. Vraagtekens zijn Patrick Vroegh en Thomas Bruns.