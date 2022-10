PSV-watcher Elfrink ziet het PSV-schip na vier, vijf ‘leuke wedstrijden’ telkens weer kapseizen

Terugkeer Noni Madueke is dit weekend al mogelijk bij PSV: ‘Als hij de trainingen goed doorkomt’

PSV kan dit weekend in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht mogelijk weer over Noni Madueke beschikken. De aanvaller staat sinds juli buitenspel en is weer aangesloten bij de groepstrainingen van de club. ,,Vandaag (vrijdag, red.) en morgen traint hij mee met de groep. Als hij dat goed doorstaat, is het mogelijk dat hij zondag weer bij de selectie zit”, zegt trainer Ruud van Nistelrooij.

