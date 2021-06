PSV weet eind oktober al heel veel over het nieuwe seizoen, alle wedstrijden en data op een rij

Het complete speelschema voor PSV voor het nieuwe seizoen is bekend. De ploeg van Roger Schmidt begint in het weekend van 14 en 15 augustus in de eredivisie, met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

De route door de nationale competitie eindigt op 15 mei 2022 in Zwolle, waar PSV in 2016 kampioen werd.

Drukke zomer

Voor PSV zijn de speeldata aan het begin van het seizoen nog onzeker, omdat de ploeg Europese voorrondes afwerkt. Daardoor begint het seizoen al op 20 of 21 juli. PSV speelt dan in de tweede voorronde van de Champions League en weet op woensdag 16 juni wie de tegenstander wordt: Rapid Wien, Galatasaray of FC Midtjylland. Voor PSV lonkt in de zomer een extreem drukke periode, met ook nog de finale om de Johan Cruijff Schaal (op zaterdag 7 of zondag 8 augustus) tegen Ajax in Amsterdam.

Drie toppers in eerste 10 speelrondes

Opvallend is dat PSV in speelronde 10 in de eredivisie al drie toppers achter de rug heeft en waarschijnlijk al heel veel over de mogelijkheden in seizoen 2021-2022 weet. De Eindhovense club is dan al bij AZ in Alkmaar (11 september) en bij Ajax (24 oktober) geweest en heeft Feyenoord thuis op 19 september al ontvangen.

Hieronder alle speeldata voor het nieuwe seizoen op een rij. Voor speelronde 22 tot en met speelronde 31 in de eredivisie heeft de KNVB nog geen datum bekendgemaakt. Nieuw is dat er eind januari een interlandperiode is, zodat PSV in dat weekend niet speelt.

Eredivisie: Speelronde 1: Zaterdag 14/Zondag 15 augustus, Heracles Almelo-PSV

Speelronde 2: Zaterdag 21/Zondag 22 augustus, PSV-SC Cambuur

Speelronde 3: Zaterdag 28/Zondag 29 augustus, PSV-FC Groningen

Speelronde 4: Zaterdag 11 september, AZ-PSV

Speelronde 5: Zondag 19 september, PSV-Feyenoord

Speelronde 6: Woensdag 22 september, Go Ahead Eagles-PSV

Speelronde 7: Zaterdag 25 september, Willem II-PSV

Speelronde 8: Zondag 3 oktober, PSV-Sparta

Speelronde 9: Zaterdag 16 oktober, PSV-PEC Zwolle

Speelronde 10: Zondag 24 oktober, Ajax-PSV

Speelronde 11: Zaterdag 30 oktober, PSV-FC Twente

Speelronde 12: Zondag 7 november, Fortuna Sittard-PSV

Speelronde 13: Zaterdag 20 november, PSV-Vitesse

Speelronde 14: Zondag 28 november, sc Heerenveen-PSV

Speelronde 15: Zaterdag 4 december, PSV-FC Utrecht

Speelronde 16: Zondag 12 december: NEC-PSV

Speelronde 17: Zondag 19 december: RKC-PSV

Speelronde 18: Donderdag 23 december: PSV-Go Ahead Eagles

Speelronde 19: Zaterdag 15 januari: FC Groningen-PSV

Speelronde 20: Zondag 23 januari: PSV-Ajax

Speelronde 21: Zaterdag 5 februari: PSV-AZ

Speelronde 22: nnb, Vitesse-PSV

Speelronde 23: nnb, PSV-sc Heerenveen

Speelronde 24: nnb, Sparta-PSV

Speelronde 25: nnb, PSV-Heracles Almelo

Speelronde 26: nnb, FC Utrecht-PSV

Speelronde 27: nnb, PSV-Fortuna Sittard

Speelronde 28: nnb, FC Twente-PSV

Speelronde 29: nnb, PSV-RKC

Speelronde 30: nnb, SC Cambuur-PSV

Speelronde 31: nnb, PSV-Willem II

Speelronde 32: nnb, Feyenoord-PSV

Speelronde 33: Woensdag 11 mei, PSV-NEC

Speelronde 34: Zondag 15 mei, PEC Zwolle-PSV Europees voetbal: Voorrondes Voorronde 2 Champions League: Dinsdag 20 juli, Woensdag 21 juli, Galatasaray/Rapid Wien/FC Midtjylland-PSV

Voorronde 2 Champions League: Dinsdag 27 juli, Woensdag 28 juli

Voorronde 3 Champions League/Europa League: Dinsdag 3 augustus, Woensdag 4 augustus, Donderdag 5 augustus

Voorronde 3 Champions League/Europa League: Dinsdag 10 augustus, Woensdag 11 augustus, Donderdag 12 augustus

*Play-off Champions League, Play-off Europa League of Play-off Europa Conference League: Dinsdag 17 augustus, Woensdag 18 augustus of Donderdag 19 augustus

*Play-off Champions League, Play-off Europa League of Play-off Europa Conference League: Dinsdag 24 augustus, Woensdag 25 augustus of Donderdag 26 augustus *PSV speelt geen enkele wedstrijd in deze speelronde als de club in de derde voorronde van de Champions League wordt uitgeschakeld Groepsfase: Pouleduel 1: Dinsdag 14 september, Woensdag 15 september, Donderdag 16 september

Pouleduel 2: Dinsdag 28 september, Woensdag 29 september, Donderdag 30 september

Pouleduel 3: Dinsdag 19 oktober, Woensdag 20 oktober, Donderdag 21 oktober

Pouleduel 4: Dinsdag 2 november, Woensdag 3 november, Donderdag 4 november

Pouleduel 5: Dinsdag 23 november, Woensdag 24 november, Donderdag 25 november

Pouleduel 6: Dinsdag 7 december, Woensdag 8 december, Donderdag 9 december Knock out-fase: Achtste finales: Dinsdag 15 februari, Woensdag 16 februari, Donderdag 17 februari

Achtste finales: Dinsdag 22 februari, Woensdag 23 februari, Donderdag 24 februari

Achtste finales: Dinsdag 8 maart, Woensdag 9 maart, Donderdag 10 maart

Achtste finales: Dinsdag 15 maart, Woensdag 16 maart, Donderdag 17 maart

Kwartfinales: Dinsdag 5 april, Woensdag 6 april, Donderdag 7 april

Kwartfinales: Dinsdag 12 april, Woensdag 13 april, Donderdag 14 april

Halve finales: Dinsdag 26 april, Woensdag 27 april, Donderdag 28 april

Halve finales Dinsdag 3 mei, Donderdag 4 mei, Vrijdag 5 mei Finales: Finale Europa League: Woensdag 18 mei

Finale Europa Conference League: Woensdag 25 mei

Finale Champions League: Zaterdag 28 mei Johan Cruijff Schaal: Finale: Zaterdag 7 augustus/Zondag 8 augustus: Ajax-PSV KNVB-beker: 1e ronde: Dinsdag 26 oktober, Woensdag 27 oktober, Donderdag 28 oktober*

2e ronde: Dinsdag 14 december, Woensdag 15 december, Donderdag 16 december

Achtste finales: Dinsdag 18 januari, Woensdag 19 januari, Donderdag 20 januari

Kwartfinales: Dinsdag 8 februari, Woensdag 9 februari, Donderdag 10 februari

Halve finales: Dinsdag 1 maart, Woensdag 2 maart of Donderdag 3 maart

Finale: Zondag 17 april *ALS PSV EEN EUROPESE GROEPSFASE SPEELT, KRIJGT DE CLUB EEN BYE EN STROOMT PSV PAS IN DE TWEEDE RONDE IN