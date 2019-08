PSV wervelt niet, maar wint wel in Noorwegen

PSV trad donderdagavond in vrijwel dezelfde opstelling aan als afgelopen weekend tegen FC Twente. Alleen speelde nu nieuwkomer Timo Baumgartl in plaats van Trent Sainsbury, voor wie in Haugesund niet eens een plekje op de reservebank was. Voor Baumgartl, die voor tien miljoen euro is overgenomen van VfB Stuttgart, betekende het zijn debuut voor zijn nieuwe club. Hirving Lozano zat wel weer op de bank.

PSV begon nerveus aan de wedstrijd. Haugesund kreeg al snel een aantal corners, waarbij PSV na de derde met de schrik vrij kwam toen de bal van dichtbij tegen Jeroen Zoet aangeschoten werd. En na een kwartier had Pablo Rosario al de eerste gele kaart te pakken.

Na de eerste hoekschop van PSV, genomen door Gaston Pereiro, maakte een van de Noren hands, maar scheidsrechter Mataj Jug uit Slovenië wuifde het voorval weg. Langzaam maar zeker kwam PSV beter in de wedstrijd. Pereiro zorgde voor het eerste doelgevaar van de Eindhovenaren. Zijn krulschot werd stijlvol uit het doel geranseld door keeper Helge Sandvik.

Strafschop

In de 23ste minuut kreeg PSV dan toch een penalty, hoewel het dit keer maar de vraag was of er hands werd gemaakt in het strafschopgebied. Steven Bergwijn hield zijn hoofd koel en stuurde vanaf de strafschopstip Sandvik de verkeerde kant op: 0-1. Het doelpunt gaf het tot dan bleke PSV wat kleur op de wangen; de ploeg ging iets brutaler spelen en liet de thuisploeg minder vaak in de buurt van Jeroen Zoet komen. Donyell Malen, die ook op de bon werd geslingerd vanwege een hoog geheven been, was na een rush in de 40ste minuut dicht bij de 0-2, maar zag zijn inzet nog net gekeerd door de keeper.

Van Bommel zag geen aanleiding om in de rust wisselingen aan te brengen in zijn ploeg. De eerste hoekschop in de tweede helft was weer voor de gastheren, de eerste kans nu voor PSV. Malen zag zijn inzet voorlangs gaan. Na een uur spelen voerde de PSV-coach gelijktijdig twee wissels door: Cody Gakpo en Hirving Lozano kwamen in het veld voor Gaston Pereiro en de onzichtbare Bruma. Vanaf dat moment speelde Steven Bergwijn ‘op tien’.