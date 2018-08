PSV wil Australiër Aziz Behich snel overnemen van Bursaspor

In Turkije wordt al gemeld dat sprake is van een akkoord, maar dat is volgens PSV onjuist. De club geeft aan wel in gesprek te zijn met Bursaspor en wellicht volgt de komende dagen wel een overeenkomst, geeft PSV aan. Behich is Australisch international en speelde ook mee op het WK, waar hij onder bondscoach Bert van Marwijk en zijn assistent Mark van Bommel in actie kwam. Zij zijn nu allebei voor PSV actief. De transfer zou een waarde van een kleine 2 miljoen euro behelzen. Als Bursaspor lang het salaris van Behich niet had betaald, zou hij mogelijk zelfs transfervrij zijn geweest. Dat scenario is echter niet meer aan de orde.