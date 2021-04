PSV wil door met John de Jong als voetbalman in de directie, de plussen en minnen op een rij

Jong PSV'er Mees Kreekels krijgt het gevreesde bles­surenieuws en kan zich al richten op 2022

5 april Voor Jong PSV-verdediger Mees Kreekels zit voetballen in dit seizoen én dit kalenderjaar er al op. De 19-jarige belofte scheurde afgelopen week in de uitwedstrijd tegen Excelsior zijn kruisband af. Kreekels onderging maandag een scan en inmiddels is duidelijk dat de uitslag het al gevreesde nieuws inhoudt.