PSV wil eerst op prijzenjacht en zoekt een nieuwe coach, waarna opnieuw veel te verspijkeren valt aan de selectie

PSV-spits Maxi Romero staat in de belangstel­ling van River Plate, vertrek niet onbespreek­baar

PSV-spits Maxi Romero staat in de belangstelling van de Argentijnse topclub River Plate. Of de aanvaller op een aanbod van de club in zijn thuisland in wil gaan, is nog onduidelijk. Meerdere media in Argentinië maken inmiddels melding van de interesse, die nog wel concreet moet worden naar PSV. Of een definitieve overname mogelijk is, moet nog worden afgewacht.

17 februari