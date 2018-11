PSV wil eerste elf behouden en zegt ‘nee’ tegen aanbiedingen

Met een A-selectie van 25 spelers was PSV vanaf juli berekend op het drukke programma van de afgelopen maanden. Nu het bekertoernooi weg is gevallen, is voor een deel van de selectie de kans op speeltijd verschrompeld. Alleen bij schorsingen, blessures of vormverlies van de basisspelers is er voor de meeste invallers dit seizoen nog de mogelijkheid om in het elftal te komen. Er kan geen misverstand over bestaan; geen van hen maakte het trainer Mark van Bommel afgelopen dinsdag tegen RKC moeilijk.

Donyell Malen, Érick Gutiérrez en Mauro Júnior lijken het dichtst tegen het vaste elftal van Van Bommel aan te zitten en kunnen voor de basis soms een versterking zijn. Het is voor de andere reserves te hopen dat PSV er nog een vervolg in Europa weet uit te slepen, want anders worden het voor hen lange weken na de winterstop.

Perspectief

Als het al zover komt, want naast het feit dat PSV in de transferperiode in januari tegen bijna alle aanbiedingen voor de basisspelers ‘nee’ zal zeggen, zal de club ook naar het perspectief van de eigen spelers kijken. Resteren na december alleen nog zeventien competitieduels, dan is de huidige selectie breed te noemen als er geen grote medische problemen zijn. Alleen Ryan Thomas is op dit moment langdurig geblesseerd.

Een aantal spelers dat buiten de boot van PSV 1 valt (Obispo, Lundqvist, Rigo, Mauro, Van Osch, Romero, Gakpo, Malen) kan indien gewenst nog wel minuten bij Jong PSV maken. Zelfs Bart Ramselaar (22) en Gutiérrez (23) kunnen dat volgens de door de KNVB gecommuniceerde regels nog, al mogen zij dan niet te vaak voor het eerste elftal zijn uitgekomen.

Geen competitie

Voor Trent Sainsbury, Aziz Behich, Eloy Room en Nicolas Isimat-Mirin is er buiten duels van het eerste van PSV geen andere competitiemogelijkheid. Iets waar PSV sinds het begin van het seizoen tegenaan loopt. De club baalt van het feit dat er geen dispensatiemogelijkheid voor tenminste één speler bij Jong PSV is en daardoor heeft het voornoemde viertal geen wedstrijdritme.

In de winterstop is voor Isimat een transfer wellicht de beste optie, nu zijn contract in juni afloopt. Dat geldt (in de vorm van verhuur) ook voor een aantal jonge spelers dat nog wel bij Jong PSV kan uitkomen. Voor hen lijkt het de beste optie om qua speeltijd of niveau een stap te zetten. Ze komen in wedstrijden te weinig aan bod, waardoor hun ontwikkeling kan vertragen.