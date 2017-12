PSV wil enorme slag slaan met Argentijns talent Romero, maar juicht nog niet

Jorrit Hendrix schrijft geschiedenis in ju­bi­le­um­wed­strijd tegen Ajax

9 december Jorrit Hendrix viert zondag in de topper tegen Ajax in ieder geval één feestje: dat van zijn honderdste eredivisieduel in het shirt van PSV. Mocht zijn ploeg winnen in de Arena komt de middenvelder op 79 winstpartijen uit zijn eerste 100 wedstrijden in de eredivisie.