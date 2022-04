PSV wil er alles aan doen om Cody Gakpo nog een jaar uit handen van Arsenal of een andere buitenlandse club te houden

NIEUWS ‘Guti’ breekt na vier jaar écht door bij PSV en staat nu op een kruispunt: PSV, misschien Benfica of iets anders?

Na de 5-0-nederlaag tegen Ajax van afgelopen najaar zat trainer Roger Schmidt van PSV met zijn handen in het haar. Een van de grote veranderingen die hij nadien aanbracht, was het opstellen van Érick Gutiérrez in de basis. Blijft ‘Guti’ na dit seizoen bij PSV, of gaat hij misschien wel met de Duitse trainer mee naar Benfica?

21 april