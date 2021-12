PSV wil geen hapsnapbeleid en gaat snel in gesprek over de toekomst met man van zijn woord en ambitieuze Schmidt

Heel even leek het in oktober de vraag of Roger Schmidt bij PSV de kerst wel zou halen. De dikke nederlaag tegen Ajax (5-0, red.) zorgde in de directiekamer van het Philips Stadion niet voor paniek, maar toch. Na zo’n dreun is het bij elke topclub onrustig. PSV had toch al plaatsing voor de groepsfase van de Champions League gemist, een pak rammel gekregen van Feyenoord en daarnaast ongelukkig verloren van Willem II.