PSV is met de zaakwaarnemer van Joël Piroe (19) in gesprek om het aflopende contract van de doorgaans makkelijk scorende spits te verlengen. Piroe kroonde zich gisteravond in de mini-topper tegen Jong Ajax (2-1) tot matchwinner.

Het contract van Piroe, die in de zomer nog in de belangstelling stond van de Italiaanse landskampioen Juventus, loopt eind dit seizoen af. PSV praat momenteel met zijn management over een verlenging van de verbintenis en de jonge aanvaller, die het goed naar zijn zin heeft, wacht rustig de uitkomsten af.

Met wat geluk, veel inzet en het nodige kunst- en vliegwerk hield Jong PSV gisteravond tegen de beloften van Ajax een 2-1 voorsprong vast en ging Piroe als matchwinner de boeken in. ,,Heerlijk", zei het talent na afloop gelukzalig. ,,Het heeft dit seizoen een aantal keren in de slotfase tegen gezeten en nu houden we het wel vol. Soms moet je ook een beetje geluk hebben, maar ik denk dat ons strijdplan er goed uit is gekomen. En strijden was het vanavond."

Moraal

Piroe kon kort na rust de 2-1 voor Jong PSV binnenwerken, nadat zijn ploeg in de eerste helft al een achterstand wegpoetste. Jong PSV had vorige week veel moraal gekregen van een heroïsche 2-3 zege bij Roda JC en wilde die prestatie koste wat het kost een vervolg geven. ,,Het is fijn om in dit elftal te mogen spelen, met veel jongens die allemaal een droom hebben om iets te bereiken", beaamde hij.